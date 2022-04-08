Названы предварительные причины обрушения трубы на ТЭЦ в Петропавловске

Фото: instagram.com/dtp_sko

Комиссия по расследованию технологического нарушения, назначенная Министерством энергетики Казахстана, назвала предварительные причины обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По предварительной информации, основной причиной обрушения дымовой трубы послужило нарушение режимов работы паровых котлов с несоблюдением минимальной температуры уходящих дымовых газов в трубе.

"Данный фактор снижения температуры уходящих газов в стволе трубы мог привести к выносу "точки росы" и появлению водяного конденсата на внутренней поверхности футеровки трубы при соединении конденсата с примесями в уходящих газах от котлов, образуя кислоты.

Воздействие кислот привело к преждевременному разрушению бетона и армировки ствола дымовой трубы", - говорится в сообщении министерства.

Для выяснения технического состояния дымовой трубы и соблюдения эксплуатационных режимов работы котлов, в том числе по температурам уходящих газов, назначены соответствующие экспертизы.

Работа комиссии по расследованию технологического нарушения продолжается, добавили в Минэнерго.

Напомним, 20 марта на Петропавловской ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. В результате ЧП погибла работница предприятия.

Позже стало известно, что директора и главного инженера ТЭЦ Петропавловска задержали. На прошлой неделе был также задержан гендиректор АО "Севказэнерго", которому и принадлежит ТЭЦ.

Комментируя произошедшее, вице-министр энергетики назвал два основных фактора, которые привели к обрушению трубы - станция была старой и имела высокий износ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964247-predvaritelnye-prichiny-obrusheniya-truby-na-tets-petropavlovska-nazvali-v-minenergo/