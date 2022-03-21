Обрушение трубы на ТЭЦ в Петропавловске: Токаев дал поручения акиму СКО

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Инцидент, произошедший накануне на Петропавловской ТЭЦ, обсудил глава государства Касым-Жомарт Токаев с главой региона Кумаром Аксакаловым, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Сегодня ранним утром президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова о ходе работ по ликвидации последствий аварии на Петропавловской ТЭЦ, которая привела к отключению тепла в жилых домах и служебных помещениях.

По словам акима, создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, МЧС и других компетентных ведомств, а также проектировщики и специалисты в данной отрасли. Ожидается прибытие главы компании - собственника ТЭЦ.

Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.

Напомним, что 20 марта на теплоэлектроцентрали в Петропавловске случилось ЧП - рухнула одна из трех дымовых труб. В прокуратуре региона сообщили, что при обрушении трубы пропал один человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961679-obrushenie-truby-na-tets-v-petropavlovske-tokaev-dal-porucheniya-akimu-sko/