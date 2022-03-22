Семье женщины, погибшей при обрушении трубы ТЭЦ-2 в Петропавловске, окажут помощь

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В Петропавловске АО "Севказэнерго" окажет помощь семье работницы ТЭЦ-2, погибшей во время обвала одной из дымовых труб 20 марта.

Как пишет Sputnik Казахстан, в компании выразили глубокие соболезнования родным и близким Чефоновой Натальи, погибшей на ТЭЦ-2 20 марта.

"Руководство предприятия, понимая тяжесть утраты, окажет всестороннюю поддержку ее семье в виде улучшения жилищных условий, выплаты финансовой компенсации семье в размере пятилетнего оклада погибшей сотрудницы, а также покроет затраты на получение образования ребенка Н.Ч.", - говорится в заявлении АО "Севказэнерго".

Кроме того, работодатель возьмет на себя все расходы, связанные с организацией похорон погибшей работницы ТЭЦ.

Напомним, что обрушение одной из трех труб на ТЭЦ-2 в Петропавловске произошло 20 марта. После происшествия было объявлено о пропаже машинистки-обходчицы. Сегодня она была найдена мертвой.

Также недавно стало известно о задержании директора и главного инженера ТЭЦ-2. Их поместили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961785-seme-zhenschiny-pogibshey-pri-obrushenii-truby-tets-2-v-petropavlovske-okazhut-pomosch/