"Ничего не предвещало": владельцы Петропавловской ТЭЦ-2 об обрушении трубы (видео)

Фото: instagram.com/dtp_sko

Вчера в Петропавловске простились с женщиной, погибшей под завалами обрушившейся дымовой трубы на ТЭЦ-2. Тело 37-летней машиниста-обходчика котельного цеха было обнаружено лишь на вторые сутки поисков, передает КТК.

Обрушение одной из трех труб на ТЭЦ-2 в Петропавловске произошло 20 марта. После происшествия было объявлено о пропаже машинистки-обходчицы.

Тело женщины было найдено лишь 22 марта.

АО "Севказэнерго" заявило, что окажет материальную помощь семье погибшей. В компании пообещали улучшить жилищные условия семьи, выплатить пятилетний оклад и рассчитаться за образование 15-летнего сына женщины.

Изначально сообщалось, что причиной трагедии мог стать сильный ветер. Создана специальная комиссия, которая изучит все обстоятельства произошедшего.

Между тем уже задержаны директор и главный инженер ТЭЦ. Они сейчас в изоляторе.

В компании, владеющей ТЭЦ, утверждают, что никакой опасности в трубе, которой больше 60 лет, не видели.

"Мы сейчас пригласили экспертизу, есть серьезная экспертиза, которая курируется Министерством юстиции, специалисты, которые будут вообще оценивать. Вообще и почему это произошло, и сколько понадобится на восстановление, какие причины, и какое состояние на сегодняшней день. Чтобы в максимально быстрые сроки или восстановить существующую, или строить новую… Ничего не предвещало абсолютно", - заявил председатель совета директоров АО "ЦАЭК" Александр Клебанов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962026-nichego-ne-predveschalo-vladeltsy-petropavlovskoy-tets-2-ob-obrushenii-truby-video/