Обрушение трубы на ТЭЦ в Петропавловске: прокуратура СКО сделала заявление

Иллюстративное фото: facebook.com/GenProkRK

Прокуратура Северо-Казахстанской области на своей официальной странице в Facebook сделала заявление касательно факта частичного обрушения трубы на ТЭЦ в Петропавловске.

По информации надзорного ведомства, органами ЧС продолжаются спасательно-розыскные мероприятия машиниста – обходчика, находившегося, предположительно, под завалами.

"Доводим до жителей города Петропавловска, что имеющиеся котлоагрегаты не выведены из строя, в то же время для бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям запущены резервные котлоагрегаты", - добавили в ведомстве.

Подача тепловой энергии осуществляется в штатном режиме, подчеркивается в сообщении.

"В связи с участившимися фактами распространения недостоверной информации, призываем граждан доверять только официальным источникам", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве также напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Напомним, что 20 марта на теплоэлектроцентрали в Петропавловске случилось ЧП - рухнула одна из трех дымовых труб. В прокуратуре региона сообщили, что при обрушении трубы пропал один человек.

Также стало известно, что инцидент, произошедший накануне на Петропавловской ТЭЦ, обсудил глава государства Касым-Жомарт Токаев с главой региона Кумаром Аксакаловым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961687-obrushenie-truby-na-tets-v-petropavlovske-prokuratura-sko-sdelal-zayavlenie/