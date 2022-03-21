В Минэнерго прокомментировали инцидент на ТЭЦ в Петропавловске

Фото: instagram.com/dtp_sko

В министерстве энергетики Казахстана высказались о вчерашнем инциденте на ТЭЦ в Петропавловске. В ведомстве подчеркивают, что режим работы Петропавловской ТЭЦ-2 восстанавливается, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

По информации ведомства, 20 марта 2022 года до частичного обрушения дымовой трубы №1 на Петропавловской ТЭЦ-2 в работе находились 4 котла.

"После возникновения технологического нарушения в работе остались 2 котла, в результате снижения выдачи тепловой энергии температура в тепловых сетях была снижена до +40°С", - прокомментировали в Минэнерго.

Сегодня, 21 марта, утром включили в работу 3-й котел и начали подъем температуры в тепловых сетях.

По информации министерства, после обеда планировалось подключение 4 котла. Это, как отметили в ведомстве, позволит восстановить температурный режим до заданных значений.

Помимо этого, продолжается работа по очистке завалов от разрушения дымовой трубы и поиску машиниста обходчика электростанции. А также проводится оценка масштаба разрушения и объема восстановительных работ, пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 20 марта на теплоэлектроцентрали в Петропавловске случилось ЧП - рухнула одна из трех дымовых труб.

В прокуратуре региона сообщили, что при обрушении трубы пропал один человек. Также стало известно, что инцидент, произошедший накануне на Петропавловской ТЭЦ, обсудил глава государства Касым-Жомарт Токаев с главой региона Кумаром Аксакаловым. Позже аким СКО сообщил, когда восстановят теплоснабжение после инцидента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961717-v-minenergo-prokommentirovali-intsident-na-tets-v-petropavlovske/