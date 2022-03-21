Человек пропал при обрушении трубы ТЭЦ в Петропавловске

Фото очевидца: instagram.com/dtp_sko

Появилась новая информация об инциденте с трубой на ТЭЦ в Петропавловске. Пропал машинист-обходчик, сообщается на официальной странице прокуратуры СКО в Facebook.

Накануне вечером акимом области был создан оперативный Штаб, принимаются все необходимые меры для жизнеобеспечения теплом жителей областного центра. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия.

По предварительным данным, неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия. Предполагается, что он может находиться под завалами.

В прокуратуре также добавили, что имеющиеся котлоагрегаты не выведены из строя, в то же время для бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям запущены резервные котлоагрегаты.

Подача тепловой энергии осуществляется в штатном режиме.

Также в прокуратуре заявили о выявлении фактов распространения фейковой информации.

Напомним, что накануне на теплоэлектроцентрали в Петропавловске случилось ЧП - рухнула одна из трех дымовых труб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961678-chelovek-propal-pri-obrushenii-truby-tets-v-petropavlovske/