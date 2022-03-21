Аким СКО сообщил, когда восстановят теплоснабжение после инцидента на ТЭЦ

Кумар Аксакалов. Фото: ortcom.kz

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прибыл на территорию ТЭЦ-2 в Петропавловске, где накануне частично обрушилась одна из труб, передает МИА "Казинформ".

Он отметил, что до вчерашней аварии работали четыре котлоагрегата, минувшей ночью - всего 2 котла, утром вновь заработал третий.

"После обеда планируем запустить четвертый. Вечером четыре котлоагрегата будут работать и обеспечивать теплом жителей Петропавловска. То есть перейдем в режим доаварийной ситуации", - заявил Аксакалов.

Аким пообещал, что к вечеру ситуация должна стабилизироваться.

"На месте аварии идут восстановительные и поисковые работы. Вчера там работал один человек. Машинист-проходчик. Сейчас ее ищут. Других пострадавших и обратившихся за медпомощью нет. Создана специальная комиссия, которая расследует причины аварии", - сообщил глава региона.

В настоящее время специалисты изучают риск повторного обрушения трубы.

"Что касается трубы, то специалисты изучат ее состояние трубы, и есть три варианта дальнейшей работы. Первый – технически можно продолжить и на двух трубах. Второй – нарастить трубу, это возможно и третий вариант – построить новую трубу. Все зависит от результатов экспертиз", - пояснил аким.

Напомним, что 20 марта на теплоэлектроцентрали в Петропавловске случилось ЧП - рухнула одна из трех дымовых труб. В прокуратуре региона сообщили, что при обрушении трубы пропал один человек.

Также стало известно, что инцидент, произошедший накануне на Петропавловской ТЭЦ, обсудил глава государства Касым-Жомарт Токаев с главой региона Кумаром Аксакаловым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961701-akim-sko-soobschil-kogda-vosstanovyat-teplosnabzhenie-posle-intsidenta-na-tets/