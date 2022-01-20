Пантеон в память о трагическом январе построят в Алматы

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня на заседании актива по исполнению поручений президента аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в южной столице в память об алматинской трагедии построят пантеон, передает NUR.KZ.

"По поручению главы государства на днях будет объявлено о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку эскиза будущего пантеона посвященного январским событиям", - сказал Сагинтаев.

Ранее аким Алматы сообщал, что память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который планируется установить на площади Республики.

Хронологию беспорядков во всем Казахстане, представленную ранее МВД, можно прочитать здесь.

Напомним, в результате беспорядков, согласно официальным данным, в Алматы погибло 160 человек, по всему Казахстану - не менее 225 человек, еще 4,5 тыс. человек получили различные травмы. Среди погибших 19 полицейских и военнослужащих.

В связи с трагическими событиями 10 января в Казахстане был объявлен день траура по погибшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952103-panteon-v-pamyat-o-tragicheskom-yanvare-postroyat-v-almaty/