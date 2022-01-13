Мемориал погибшим в беспорядках силовикам установят в центре Алматы

Площадь Республики. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким южной столицы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования родным и близким подполковника Сандибека Хаирова, церемония прощания с которым прошла сегодня возле Дома офицеров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

Сегодня в городе состоялась церемония прощания с офицером Вооруженных сил Сандибеком Хаировым, погибшим при защите города во время беспорядков.

Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Бакытжан Сагинтаев на церемонии прощания с погибшим. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики.

Это будет сделано в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан", - сказал Сагинтаев.

Церемония прощания. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Аким города также сообщил, что семье Хаирова оказана материальная помощь, также будет выделена квартира. У погибшего остались супруга и двое детей.

Бакытжан Сагинтаев на церемонии прощания с погибшим. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950950-memorial-pogibshim-v-besporyadkah-silovikam-ustanovyat-v-tsentre-almaty/