"Сначала были угрозы, требования сдаться": Таймерденов рассказал об атаках ДП Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Главный полицейский Алматы Канат Таймерденов более подробно рассказал о нападении на департамент полиции города во время массовых беспорядков. Его слова опубликовал официальный портал МВД Polisia.kz.

По словам главы алматинской полиции, перед началом попыток штурма здания боевики требовали от стражей порядка сложить оружие и сдаться, но получили отказ.

"Вечером 5 января стала поступать оперативная информация, что часть боевиков, которые находились на площади, напали на семь оружейных магазинов и получили боевое оружие - 1387 единиц было похищено только в Алматы, нарезного, охотничьего, травматического. Не исключаю, что было у них и свое оружие.

Примерно в это же время из оперативных источников стало известно о том, что несколько групп хорошо вооруженных и подготовленных людей намерены совершить нападения на административное здание департамента и управлений полиции в разных районах города. Их целью был захват оружейных арсеналов. Об этом было немедленно доложено главе МВД Ерлану Тургумбаеву.

В столице было принято решение незамедлительно ввести в действие специальный план по защите зданий полиции и, как выяснилось позже, мера была действительно своевременной", – вспоминает Таймерденов.

По словам полицейского, удержаться было очень важно, в первую очередь, потому, что в зданиях находился солидный арсенал оружия.

"Я связался со всеми начальниками отделов полиции и дал команду подготовиться к возможным атакам, чтобы они с личным составом закрепились на местах. И, действительно, около 19:00 часов вечера к нашему зданию стали стягиваться группы вооруженных людей. Сначала были угрозы, требования сдаться. Но после того, как они получили отказ, начались попытки штурма.

Мы уже говорили, что только на здание департамента всего за ночь было 27 атак. Ближе к утру нам, действительно, потребовалась помощь. Где-то к 3-4 часам утра у нас уже заканчивались патроны. Когда мы сообщили об этом министру, он дал команду Национальной гвардии, на бронированном спецтранспорте им удалось прорваться к нам и доставить боеприпасы. На тот момент мы еще не понимали, как скоро все это закончится", - уточнил глава алматинской полиции.

Ранее хронологией нападений на административные здания Алматы, в том числе на здание департамента полиции, поделилась пресс-секретарь ДП. В оперативном штабе южной столице отмечали, что атака на департамент полиции была четко спланирована, нападавшие имели экипировку и спецподготовку.

Напомним, ранее алматинская полиция показала сожженные участниками беспорядков авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952075-snachala-byli-ugrozy-trebovaniya-sdatsya-taymerdenov-rasskazal-ob-atakah-dp-almaty/