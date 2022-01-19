Мать четверых детей погибла в ходе беспорядков в Алматы

Жанар Утегенова с детьми. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Многодетная мать Жанар Утегенова погибла в ходе беспорядков в Алматы - женщина получила ранение в голову, когда выехала в аптеку за лекарствами для младшего ребенка, передает телеканал КТК.

У 35-летней алматинки остались четверо детей. Старшему ребенку семь лет, младшему нет еще и года.

Трагедия произошла 5 января. Во время нападения на город и террористических атак Жанар вместе с супругом и детьми поехала в аптеку за лекарствами для младшего сына. Машина семьи попала под обстрел. Женщина получила ранение в голову, в этот момент на руках она держала семимесячного сына.

Спасти Жанар врачам не удалось.

"Позвонили в скорую, там не поднимали трубку. Я сам отвез ее в 4-ю горбольницу. Потом мы ее из морга уже забрали, отправили в Тараз хоронить. Она из Тараза. Нам в акимате сказали, что помогут. Сказали: "Сделаем все, что в наших руках. Ни о чем не переживайте", - поделился супруг погибшей Нурсултан Буркитбаев.

Соболезнования мужу и брату Жанар выразил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. В акимате пообещали предоставить родным погибшей новое жилье - сейчас многодетная семья арендует времянку.

Источник: КТК

Напомним, во время беспорядков в Алматы погибли судья межрайонного специализированного суда и сын ректора КазНУ им. Аль-Фараби. Жертвами трагических событий стали также два ребенка 5 и 11 лет.

Всего, согласно официальным данным, в результате массовых беспорядков в Алматы погибли 160 человек, в том числе 11 сотрудников правоохранительных органов. Еще десятки людей пропали без вести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951817-mat-chetveryh-detey-pogibla-v-hode-besporyadkov-v-almaty/