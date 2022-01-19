Время работы общественного транспорта продлили в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В связи с завершением режима чрезвычайного положения и отменой комендантского часа в южной столице продлили время работы общественного транспорта. Об этом сообщается на Facebook-странице Управления городской мобильности Алматы.

Как сообщили в ведомстве, с 19 января автобусы и троллейбусы будут работать с 06:00 до 23:00, а метрополитен - с 06:00 до 00:00.

Во время режима ЧП автобусы и троллейбусы курсировали по городу лишь с 9 часов утра до 9 вечера, а работа метро было сокращена с 7 часов утра до 9 вечера.

Отметим, с сегодняшнего дня режим ЧП перестает действовать во всем Казахстане, отменяется также комендантский час. Однако в Алматы и Алматинской области сохраняется "красный" уровень террористической угрозы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951820-vremya-raboty-obschestvennogo-transporta-prodlili-v-almaty/