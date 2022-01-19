Ушли на работу и не вернулись: как ищут пропавших во время беспорядков в Алматы (видео)

Первый день беспорядков в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полицейские и волонтеры продолжают поиски граждан, пропавших во время беспорядков. Волонтеры говорят, что многие бесследно исчезли в первый день беспорядков - 5 января. История у всех похожа: люди в спешке покидали работу, но до дома так и не добрались. Что с ними, родственники не знают до сих пор, передает телеканал КТК.

Как рассказывают волонтеры, первые заявления о пропавших начали поступать 7 января, когда в городе появился интернет. Обращения добровольцы принимают через соцсети, иногда информация поступают от полицейских. Из-за режима ЧП и антитеррористической операции работают волонтеры в основном дистанционно - обзванивают морги, больницы и СИЗО.

"Сейчас действительно сложнее искать, потому что огромная неразбериха, непонятно, откуда пропали. Если в обычные, спокойные дни у нас люди пропадали, мы знали, что человек вышел с этой точки, и по камерам мы могли отследить, куда он пошел дальше. Поиск был гораздо легче", - поделилась руководитель волонтерского движения LIDER.KZ Дильмира Блац.

По словам волонтеров, истории у всех пропавших схожие - утром 5 января они ушли на работу, но домой так и не вернулись. На связь не выходят. Среди пропавших больше мужчин, отмечают доровольцы.

Только за неделю в волонтерскую организацию поступило 106 заявок, 88 человек уже удалось разыскать, семеро из них погибли. Но где и при каких обстоятельствах, добровольцы не знают.

"К сожалению, не всегда достоверная информация, не всегда говорят правду о потерянных людях, то есть место, куда вышли. Мы рассматриваем всевозможные варианты. Даже если он выходил на митинги, мы ищем везде. Случайно бывает: может быть, он действительно пошел за хлебом и попал под раздачу", - рассказала волонтер Зарина Вильковиская.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что в правоохранительные органы поступило 39 заявлений о пропаже людей. И 30 человек уже нашли.

Источник: КТК

Напомним, в Алматы во время беспорядков погибли 160 человек, 11 из них - правоохранители и военные. Полиция задержала больше 2,7 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951813-ushli-na-rabotu-i-ne-vernulis-kak-ischut-propavshih-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-video/