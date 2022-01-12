Подробности гибели двух детей в результате беспорядков в Алматы озвучили в полиции

БСМП города Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В полиции Алматы рассказали подробнее о трагической гибели двух детей во время беспорядков в городе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

Как рассказала официальный представитель ДП Салтанат Азирбек, двое детей в ходе беспорядков погибли и еще двое находятся в реанимации.

Также она раскрыла подробности гибели 4-летней девочки, о которой ранее упоминала детский омбудсмен Аружан Саин.

"Мужчина с тремя детьми выехал в город как раз в разгар беспорядков. Их машина была обстреляна преступниками. В результате этого два ребенка находятся в реанимации, а четырехлетняя девочка, к сожалению, скончалась", - пояснила Азирбек.

Второй упомянутый случай - трагическая гибель 11-летнего мальчика.

"Ночью в 11 часов он с матерью вышел, как она утверждает, в магазин за хлебом. Это происходило прямо в двух шагах от эпицентра событий по улице Утеген батыра. К сожалению, мальчик получил огнестрельное ранение, из-за которого скончался", - указала официальный представитель ДП.

Она добавила, что факты гибели детей расследуются следственным управлением Департамента полиции Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950843-podrobnosti-gibeli-dvuh-detey-v-rezultate-besporyadkov-v-almaty-ozvuchili-v-politsii/