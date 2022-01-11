Судья погиб в Алматы во время беспорядков

Мурат Абраев. Фото: Facebook / Almaty Qalalyq Soty

Во время беспорядков в южной столице погиб судья Мурат Абраев. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Алматинского городского суда.

"Руководство Алматинского городского суда, администрация судов по городу Алматы выражает глубокие соболезнования родным и близким судьи Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям по городу Алматы Абраева Мурата Советовича в связи со смертью в ходе беспорядков. Память о нем будет жить в наших сердцах", - говорится в сообщении суда.

Напомним, ранее стало известно, что в результате беспорядков в Алматы погиб сын ректора КазНУ им. Аль-Фараби Жансеита Туймебаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950431-sudya-pogib-v-almaty-vo-vremya-besporyadkov/