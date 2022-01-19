Air Astana возобновляет все рейсы с 19 января

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Авиакомпания Air Astana с 19 января полностью восстанавливает маршрутную сеть, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, с сегодняшнего дня возобновлено регулярное авиасообщение в Коломбо, Мале, Пхукет, Лондон, Дубай, Анталию, Тбилиси, Баку, Ташкент, Душанбе и Бишкек.

Кроме того, авиакомпания пересмотрела правила возврата билетов.

"Если вылет был запланирован в период до 31 января 2022 года, то возможны бесплатное переоформление авиабилета на любую дату до 28 февраля или полный возврат денежных средств. Оформить возврат и перебронировать билеты необходимо не позднее, чем за 24 часа до изначальной даты вылета", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Отмечается, что с 19 января call-центр компании работает с 08:00 до 00:00. Офисы продаж в аэропортах Алматы и Нур-Султан работают круглосуточно.

"Находящиеся за рубежом казахстанцы могут бесплатно перебронироваться на регулярные рейсы по месту приобретения билетов либо по номерам телефонов +7 727 244 44 77, +7 717 258 44 77, +7 702 702 44 77, в WhatsApp - по номеру +7 702 702 01 48, либо в онлайн-чате на сайте компании", - добавили в Air Astana.

Напомним, сегодня во всем Казахстане завершается режим ЧП и комендантский час, при этом в некоторых регионах сохраняется "красный" уровень террористической опасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951821-air-astana-vozobnovlyaet-vse-reysy-s-19-yanvarya/