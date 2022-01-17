Число задержанных после беспорядков в Алматы выросло до 2601

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Актуальную на утро 17 января информацию о ситуации в Алматы опубликовал информационный центр комендатуры города - число задержанных после беспорядков граждан выросло до 2601, передает корреспондент NUR.KZ.

"С начала антитеррористической операции в Алматы задержан 2601 участник незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов", - сообщили в комендатуре.

За сутки на пульт "102" поступило 329 обращений алматинцев, еще 48 граждан обратились в call-центр комендатуры. Все сообщения отработаны.

Отметим, в субботу сообщалось, что с начала контртеррористической операции в Алматы задержали 2402 участников беспорядков.

Вчера глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов озвучил число погибших в результате беспорядков граждан. Он также сообщил, что в дни беспорядков неизвестные 7 раз напали на морг города и похитили тела погибших.

Кроме того, глава алматинской полиции обратился к жителям города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951438-chislo-zaderzhannyh-posle-besporyadkov-v-almaty-vyroslo-do-2601/