Как будут возмещать убытки бизнесу в Казахстане

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В результате январских событий сфера бизнеса столкнулась с проблемой денежного и материального ущерба. О том, как предпринимателям будут возмещать эти расходы и за счет каких средств, читайте в материале NUR.KZ.

Предприниматели в Алматы и других регионах Казахстана столкнулись с фактами мародерства и порчи имущества.

На 12 января 2022 года общий уровень ущерба именно частного бизнеса, согласно данным телеграм-канала Finance.kz, оценивался в 104 млрд тенге, или 239 млн долларов США.

Всего количество пострадавших предпринимателей достигло 1 165 единиц в 11 регионах страны. При этом сильнее всего пострадали сферы:

торговли – 1 482 субъекта бизнеса;

общепита – 44 субъекта;

финансов – 61 единица ломбардов, банков, микрофинансовых организаций и так далее;

логистики – 23 субъекта;

средств массовой информации – 5 единиц.

Как сообщает НПП "Атамекен", механизм компенсации потерь для бизнеса уже практически разработан и будет утвержден в ближайшее время.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как будут возмещать потери

Согласно данным Палаты предпринимателей, пострадавшим бизнесменам необходимо будет подать заявку о возмещении ущерба через портал InfoKazakhstan.kz, используя ЭЦП.

При этом нужно приложить необходимые документы.

Далее региональная комиссия будет рассматривать заявку и вынесет решение о выделении средств для возмещения ущерба. Деньги будут выделены из государственного бюджета Казахстана в пользу пострадавших бизнесменов.

Также могут быть выделены средства из фонда «Күшіміз Бірлікте» – «Сила в единстве». Тогда решение по заявке будет принимать комиссия самого фонда.

Как будут рассчитывать размеры выплат

Сумма компенсации будет выстраиваться по 3 видам ущерба:

недвижимость – расходы на восстановление зданий и сооружений;

– расходы на восстановление зданий и сооружений; движимое имущество и оборудование – выплаты за испорченный транспорт, холодильники, кассовые аппараты и другое пострадавшее оборудование;

– выплаты за испорченный транспорт, холодильники, кассовые аппараты и другое пострадавшее оборудование; похищенные товары – напомним, что за их покупку может грозить уголовное наказание.

При этом методика определения суммы выплат активно обсуждается с бизнес-сообществом, чтобы разработать наиболее оперативные и объективные варианты.

Также определяется формат деятельности оценщиков в рамках механизма возмещения убытков: алгоритм действий специалистов, сроки оценки и так далее.

Официальный прием заявок начнется после утверждения механизма выдачи компенсаций предпринимателям.

Напомним, что ранее в Минфине прокомментировали рассылку о "госсубсидиях" в 50 тыс. тенге каждому казахстанцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1951408-kak-budut-vozmeschat-ubytki-biznesu-v-kazahstane/