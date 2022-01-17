"Оказалось, это была пуля": Лидо рассказала, что пережила с детьми во время беспорядков в Алматы

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидия Досалина рассказала о том, что пережила во время беспорядков, происходивших в Алматы. По словам знаменитости, ей с детьми пришлось несколько дней провести у подруги и сестры, так как дом Лидо расположен в центральном районе мегаполиса, где и наблюдались страшные события, передает NUR.KZ.

В своем Instagram артистка призналась, что все еще не пришла в себя после тех дней.

"Пусть наши дети живут в мирном государстве, без страха и слез. До сих пор не могу прийти в себя после страшных событий в Казахстане. Какой-то ступор, страх, печаль, хаос в голове. Я живу в "эпицентре" событий в Алматы. В ночь, когда все началось, я забрала спящих детей и уехала к подруге", - рассказала Лидо.

На следующий день семья вернулась в надежде, что все уже стихло.

"Акимат, пылающий огнем, взрывы, военные, полиция. Я опять уехала с детьми, и четыре дня мы жили у сестренки. Мы живем на 11 этаже. Когда вернулись домой, я увидела, что соседнее окно (тоже на 11 этаже) разбито.

Как оказалось, это была пуля. Надеюсь, у соседей все в порядке и все живы. Мои искренние соболезнования семьям погибших, сил вам и терпения", - пожелала певица.

Она также опубликовала фото, сделанное на Площади Республики минувшей осенью, когда еще ничего не предвещало, что на этом месте вскоре произойдут массовые беспорядки.

Подписчики Лидо признались, что разделяют ее чувства.

"Лидо, держитесь, я тоже не могу долго придти в себя, даже если не нахожусь в Алматы. Недавно только там была", "Вроде уже все проходит, но, гуляя даже по своему двору с детьми, я оглядываюсь и немного боюсь", "В голове не укладывается до сих пор. Мир всем нам в нашем большом доме", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951418-okazalos-eto-byla-pulya-lido-rasskazala-chto-perezhila-s-detmi-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty/