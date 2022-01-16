Таймерденов: Из морга Алматы неизвестные похитили более 40 тел

Канат Таймерденов. Кадр из видео: СЦК

На онлайн-брифинге в СЦК глава департамента полиции Алматы сообщил, что в дни беспорядков в Алматы неизвестные 7 раз напали на местный морг и похитили тела, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава ДП Алматы Канат Таймерденов, рассказывая о беспорядках в Алматы, заявил, что на различные здания города, в том числе департамент полиции нападали профессионально обученные люди.

"Нападение осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых, раненых забирали с собой.

В эти дни было зарегистрировано 7 нападений на морг, откуда 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами", - заявил спикер.

Напомним, о нападении бандитов на морги ранее также заявлял президент Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951404-taymerdenov-iz-morga-almaty-neizvestnye-pohitili-bolee-40-tel/