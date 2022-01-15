Сколько человек задержали в Алматы после погромов, рассказали в комендатуре

Комендатура Алматы предоставила свежие данные по количеству тех, кто был задержан с начала антитеррористической операции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на информцентр комендатуры города.
Согласно оперативной сводке на 14 января, с начала антитеррористической операции в Алматы было задержано 2402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений.
Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов.
"За минувшие сутки на пульт "102" поступило всего 586 сообщений. На call-центр комендатуры поступило 93 сигнала от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны", – сообщили в информцентре комендатуры.
Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил установить степень вины тех, кто не совершил серьезных преступлений во время беспорядков.
"Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания", – сказал президент.
Позже пресс-секретарь президента разъяснил его слова.
Также в пятницу сообщалось, что количество людей, пропавших без вести после беспорядков, увеличилось до 22.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951289-skolko-chelovek-zaderzhali-v-almaty-posle-pogromov-rasskazali-v-komendature/