"Прошу проявить терпение": Таймерденов обратился к алматинцам

Канат Таймерденов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ходе онлайн-брифинга в СЦК глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие, передает NUR.KZ.

"Прошу проявить терпение к вынужденным ограничениям, призываю сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористических операций", - сказал он.

Таймерденов призвал алматинцев не поддаваться на провокации и сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах и лицах.

"Тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в нашем городе", - заключил глава ДП города.

Также в ходе брифинга Канат Таймерденов озвучил число погибших во время массовых беспорядков в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951410-taymerdenov-prizval-almatintsev-sohranyat-spokoystvie-i-ne-poddavatsya-na-provokatsii/