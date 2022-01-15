Еще в одном регионе Казахстана отменяется режим ЧП

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом отменил режим ЧП в Актюбинской области. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В соответствии со статьей 9 Закона РК "О чрезвычайном положении" глава государства постановил отменить с 07:00 16 января ЧП в границах Актюбинской области, введенное указом президента от 5 января.

Указ вводится в действие со дня подписания, 15 января.

Напомним, режим чрезвычайного положения был введен во всем Казахстане 5 января на фоне массовых беспорядков.

С сегодняшнего дня он отменен в Акмолинской и Костанайской областях. А в пятницу соответствующий режим отменили в Шымкенте, а также в Карагандинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951327-rezhim-chp-otmenili-esche-v-odnom-regione-kazahstana/