Задержанных во время беспорядков в Алматы кыргызстанцев отпустили (видео)

Отпущенные после задержания граждане КР. Кадр из видео: instagram.com/mvd_official_kg

Сегодня в Алматы отпустили четверых граждан Кыргызстана, которых ранее задержали во время массовых беспорядков в городе. Об этом сообщается на официальной странице МВД Кыргызской Республики в Instagram.

В ведомстве рассказали, что Закира Юбурова, Адана Хурова, Ильяса Мачо и Абду-Рахима Джиншанло задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках.

Тем не менее, совместными усилиями МВД Кыргызстана, Представительства МВД КР в Казахстане, а также МВД РК и Генерального Консульства РК была достигнута договоренность об освобождении кыргызстанцев.

Сейчас все четверо мужчин уже находятся на свободе. Отмечается, что кыргызстанцы живут в Алматы уже много лет и работают на местном рынке. Они уже сообщили, что останутся в Казахстане.

В свою очередь, освобожденные граждане соседней страны поблагодарили МВД Кыргызстана, Представительство МВД КР в Казахстане, МВД РК и Генеральное Консульство РК.

"Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, неспособных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Спасибо всем, кто не остался в стороне. Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не будет забыта", - отметили кыргызстанцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1951332-zaderzhannyh-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-kyrgyzstantsev-otpustili-video/