В Алматы и еще двух регионах сохраняется "красный" уровень террористической опасности

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В пресс-службе КНБ РК пояснили, в каких регионах страны до сих пор сохраняется "красный" уровень опасности. Соответствующее разъяснение появилось на официальном сайте комитета.

Критический "красный" уровень сохраняется в городе Алматы, а также в Жамбылской и Алматинской областях. Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается.

Высокий ("оранжевый") уровень террористической опасности действует с 13 января в городе Нур-Султан и с 14 января - в Шымкенте, сроком на 14 суток.

По решению руководителей областных и городских оперативных штабов по борьбе с терроризмом, с 13 января 2022 года установлен умеренный ("желтый") уровень террористической опасности в следующих регионах страны:

в Северо-Казахстанской области и городе Балхаш Карагандинской области - сроком на 14 суток;

в Павлодарской области - на 10 суток;

в Акмолинской области - до особого распоряжения.

С 14 января 2022 года умеренный ("желтый") уровень террористической опасности введен в Западно-Казахстанской области на 14 суток.

В КНБ попросили отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951341-v-almaty-i-esche-dvuh-regionah-sohranyaetsya-krasnyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti/