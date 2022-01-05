Фото: NUR.KZ

Модульный пост полиции сожгли во время беспорядков в Алматы. Фото сожженного поста прислал в редакцию NUR.KZ читатель.

Сообщается, что сожженный пост находится на пересечении проспектов Абая и Алтынсарина в Алматы.

На кадрах видно, что от модульного поста остался лишь каркас. Практически вся внутренняя часть и внешняя отделка выгорели.

Фото: NUR.KZ

Напомним, накануне митинги, начавшиеся в Алматы вечером 4 января, переросли в массовые беспорядки. Сообщалось, что митингующие избили сотрудника полиции, разгромили полицейские авто, разбили как минимум одну витрину магазина. Ночью в южной столице ввели режим ЧП на 2 недели.

Подробнее о событиях в Алматы можно прочитать здесь.

Сегодня сообщалось, что аэропорт Алматы работает в прежнем режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949835-modulnyy-post-politsii-sozhgli-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-foto/