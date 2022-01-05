95 полицейских пострадали в результате беспорядков в Казахстане

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В министерстве внутренних дел рассказали о последствиях масштабных акций протеста, охвативших страну в последние два дня: в результате беспорядков были ранены 95 сотрудников органов внутренних дел, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

"В ряде регионов страны прошли незаконные акции. Несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения.

При этом, отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что некоторые протестующие нападали на правоохранителей и других госслужащих, обеспечивавших порядок. Они использовали палки, камни, газовые и перцовые баллончики, бутылки с зажигательной смесью.

Участники митингов в Алматы, Шымкенте и Таразе пытались штурмовать акиматы, выбили окна и двери в зданиях акиматов.

"В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин.

По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек", - говорится в сообщении МВД.

Ночью сообщалось, что в Алматы митингующие избили полицейского. Кроме того, на видео были сняты полыхающие и перевернутые служебные машины полиции.

Напомним, повышение цен на сжиженный газ привело к массовым акциям протеста сначала в Жанаозене, Актау и Мангистауской области, а после и в других регионах страны. В Алматы накануне акции протеста переросли в массовые беспорядки.

В итоге в Алматы и Мангистауской области был введен режим ЧП и комендантский час.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949831-95-politseyskih-postradali-v-rezultate-besporyadkov-v-kazahstane/