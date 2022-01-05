Более 200 человек задержаны в ходе беспорядков в Алматы и других городах Казахстана

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Минувшей ночью в Алматы и еще нескольких городах страны произошли незаконные акции протеста, переросшие в массовые беспорядки, в результате которых были задержаны более 200 человек. Об этом сообщили в МВД Казахстана, передает NUR.KZ.

Накануне митинги, начавшиеся в Алматы вечером 4 января, переросли в массовые беспорядки. Ночью 5 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматы, в городе вводится комендантский час.

Как отметили в МВД, несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения.

Как сообщили в министерстве, всего за нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек.

"Отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов.

Совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность.

В городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинен другой материальный ущерб.

Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью", - сообщили в МВД.

По фактам нападения на здания госорганов начаты досудебные расследования.

Также в МВД сообщили, что в результате произошедшего пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949832-bolee-200-chelovek-zaderzhany-v-hode-besporyadkov-v-kazahstane/