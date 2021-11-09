"Свою работу любил и ценил": о погибших в шахте "Абайская" рассказали знакомые (видео)

Кадр из сюжета: Первый канал "Евразия"

В воскресенье в Карагандинской области произошла трагедия - при выбросе метана в шахте погибли шестеро рабочих. Сегодня их похоронят в Абае. Близкие и знакомые погибших рассказали, какими мужчины были при жизни.

С друзьями погибших шахтеров встретились корреспонденты "Первого канала "Евразия".

Самому молодому погибшему был 31 год, самому взрослому – 53. Почти у всех остались несовершеннолетние дети.

Сосед одного из трагически скончавшихся шахтеров Алексея Супрунова Руслан Шаркеев тоже трудится в забое, но на другой шахте. Мужчина рассказывает, что с Алексеем они дружили семьями больше 10 лет.

К 34 годам Алексей дослужился до должности заместителя начальника участка.

По словам Руслана, мужчина был примером не только для своего 14-летнего сына, но и для всего окружения.

"На работе коллеги его - я сам с ним не работал - сильно уважали. Дружелюбный всегда, на помощь придет. Леша свою работу уважал, ценил, любил. Еще чуть-чуть, и он стал бы начальником участка. Он образованный человек", - вспоминает о погибшем друге Руслан.

Еще один погибший - Сергей Краус - через 10 дней должен был отметить свое 38-летие.

"Компанейский парень был. Жалко очень, конечно... Там ( в шахте - прим.ред.) просто так спускаешься и не знаешь - выйдешь, не выйдешь", - рассказал один из бывших коллег погибших шахтеров.

Соседи рассказывают о Сергее как о добром, отзывчивом мужчине, который всегда был готов прийти на помощь.

Журналисты поговорили и с другими работниками шахты "Абайская".

"Всех, конечно, знаем, все вместе работаем, с одного участка. Пацанов жалко, конечно, все молодые, должны были жить еще, детей рожать, воспитывать. Это внутреннее состояние не передать, конечно, когда знаешь, что сам должен был там работать, сам работаешь в этом забое", - поделился шахтер Александр Чернышев.

Между тем двоих пострадавших перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, трагедия на шахте "Абайская" произошла утром 7 ноября - из-за выброса метана в забое шахты погибли шесть человек, двое получили сильнейшее отравление.

По данному факту заведено уголовное дело, но подозреваемых в деле пока нет.

Глава государства поручил оказать семьям шахтеров всестороннюю помощь. Министр по ЧС сообщил, что семьям погибших выплатят 10-летнее денежное содержание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941209-svoyu-rabotu-lyubil-i-tsenil-o-pogibshih-v-shahte-abayskaya-rasskazali-znakomye-video/