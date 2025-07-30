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      Брат Бишимбаева выйдет на свободу раньше срока

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Бахытжан Байжанов
      Бахытжан Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

      В Степногорске суд рассмотрел прошение об амнистии Бахытжана Байжанова, осужденного по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Его удовлетворили, передает NUR.KZ.

      Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, Степногорский городской суд рассмотрел представление учреждения УИС о сокращении срока отбывания наказания осужденному с применением Закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК".

      Судом установлено, что 13 мая 2024 года мужчина был осужден приговором СМУС по ст.432 УК к 4 годам лишения свободы.

      Суд удовлетворил представление по следующим основаниям:

      - в соответствии с ч.2 ст.78 УК лицам, осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть сокращен срок наказания;

      - в силу Закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" сроки или размеры неотбытой части основного наказания в случае возмещения ущерба либо при их отсутствии сокращаются по тяжким преступлениям - на одну третью часть. Приговором суда взысканные с осужденного принудительный платеж и процессуальные издержки возмещены в полном объеме.

      Постановлением суда представление учреждения УИС о сокращении срока наказания осужденному удовлетворено.

      В соответствии с Законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" осужденному сокращена неотбытая часть срока наказания на 1/3 часть и окончательно к отбытию определен срок 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы.

      Судебный акт не вступил в законную силу.

      Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

      За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы.

      Также суд признал его брата Бахытжана Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

      26 июня прошлого года суд Астаны оставил приговор без изменений.

      В июле этого года стало известно, что Бахытжан Байжанов обратился в суд с запросом о сокращении срока наказания.

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      Дело Куандыка Бишимбаева
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