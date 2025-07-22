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    Происшествия

      В опьянении, с телефоном, без прав: о нарушениях мопедистов в Алматы рассказали полицейские

      Опубликовано:

      Мопедист едет по дороге
      Мопедист. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В Алматы проводится ОПМ "Мопед" - полицейские зафиксировали 637 правонарушений, связанных с эксплуатацией мопедов и электросамокатов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудники полиции в Алматы продолжают операцию "Мопед", направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий и контроль за соблюдением ПДД водителями мопедов и электросамокатов.

      С начала отработки выявлено 637 административных правонарушений. Среди наиболее грубых:

      • управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения (5 случаев),
      • отсутствие государственных номерных знаков (12),
      • езда без страхового полиса (46),
      • управление с подложными номерами (1),
      • отсутствие права управления (35),
      • вождение лицами, лишенными водительских прав (4),
      • отсутствие техосмотра (47),
      • нарушение правил проезда пешеходных переходов (8),
      • использование телефона за рулем (12).

      На специализированную штрафстоянку был водворен 131 мопед. Также зарегистрировано 5 ДТП с участием водителей мопедов, в результате которых пострадали 3 человека.

      "2025 год объявлен Годом профилактики. Мы призываем всех водителей мопедов, электросамокатов и иных альтернативных транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. От вашей ответственности зависит безопасность на дорогах", - отметил начальник управления местной полицейской службы Серик Шумаев.

      Полиция напоминает: соблюдение ПДД - обязанность каждого участника дорожного движения. ОПМ "Мопед" продолжается.

      Напомним, в июне на трассе в районе города Хромтау произошло ДТП с участием патрульного автомобиля и мопеда. Водитель и пассажир мопеда попали в больнице.

      Отметим, в Алматы не редкость ДТП с участием мопедов. Так, в марте в Алматы произошло ДТП - столкнулись Mitsubishi и мопед, в результате которого легковушка опрокинулась на бок, а водитель мопеда пострадал.

      В ноябре прошлого года в Алматы произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля. В результате аварии скончалась пассажирка мопеда.

      Также в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм он скончался на месте.

      Ранее в ДГКБ №2 Алматы рассказали, что 17-летний подросток лишился почки, попав в ДТП на мопеде. В больнице ему провели семь операций.

      В октябре в Алматы произошла авария со смертельным исходом: упавшего с мопеда на дорогу подростка переехал экскаватор. 16-летний казахстанец скончался.

      Добавим, что в Казахстане с 5 апреля мопеды официально приравнивают к механическим транспортным средствам. В связи с этим в МВД недавно напомнили о регистрации мопедов. Подробнее - здесь.

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