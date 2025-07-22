В опьянении, с телефоном, без прав: о нарушениях мопедистов в Алматы рассказали полицейские

В Алматы проводится ОПМ "Мопед" - полицейские зафиксировали 637 правонарушений, связанных с эксплуатацией мопедов и электросамокатов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудники полиции в Алматы продолжают операцию "Мопед", направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий и контроль за соблюдением ПДД водителями мопедов и электросамокатов.

С начала отработки выявлено 637 административных правонарушений. Среди наиболее грубых:

управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения (5 случаев),

отсутствие государственных номерных знаков (12),

езда без страхового полиса (46),

управление с подложными номерами (1),

отсутствие права управления (35),

вождение лицами, лишенными водительских прав (4),

отсутствие техосмотра (47),

нарушение правил проезда пешеходных переходов (8),

использование телефона за рулем (12).

На специализированную штрафстоянку был водворен 131 мопед. Также зарегистрировано 5 ДТП с участием водителей мопедов, в результате которых пострадали 3 человека.

"2025 год объявлен Годом профилактики. Мы призываем всех водителей мопедов, электросамокатов и иных альтернативных транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. От вашей ответственности зависит безопасность на дорогах", - отметил начальник управления местной полицейской службы Серик Шумаев.

Полиция напоминает: соблюдение ПДД - обязанность каждого участника дорожного движения. ОПМ "Мопед" продолжается.

Напомним, в июне на трассе в районе города Хромтау произошло ДТП с участием патрульного автомобиля и мопеда. Водитель и пассажир мопеда попали в больнице.

Отметим, в Алматы не редкость ДТП с участием мопедов. Так, в марте в Алматы произошло ДТП - столкнулись Mitsubishi и мопед, в результате которого легковушка опрокинулась на бок, а водитель мопеда пострадал.

В ноябре прошлого года в Алматы произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля. В результате аварии скончалась пассажирка мопеда.

Также в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее в ДГКБ №2 Алматы рассказали, что 17-летний подросток лишился почки, попав в ДТП на мопеде. В больнице ему провели семь операций.

В октябре в Алматы произошла авария со смертельным исходом: упавшего с мопеда на дорогу подростка переехал экскаватор. 16-летний казахстанец скончался.

Добавим, что в Казахстане с 5 апреля мопеды официально приравнивают к механическим транспортным средствам. В связи с этим в МВД недавно напомнили о регистрации мопедов. Подробнее - здесь.

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