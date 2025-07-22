В опьянении, с телефоном, без прав: о нарушениях мопедистов в Алматы рассказали полицейские
Опубликовано:
В Алматы проводится ОПМ "Мопед" - полицейские зафиксировали 637 правонарушений, связанных с эксплуатацией мопедов и электросамокатов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудники полиции в Алматы продолжают операцию "Мопед", направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий и контроль за соблюдением ПДД водителями мопедов и электросамокатов.
С начала отработки выявлено 637 административных правонарушений. Среди наиболее грубых:
- управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения (5 случаев),
- отсутствие государственных номерных знаков (12),
- езда без страхового полиса (46),
- управление с подложными номерами (1),
- отсутствие права управления (35),
- вождение лицами, лишенными водительских прав (4),
- отсутствие техосмотра (47),
- нарушение правил проезда пешеходных переходов (8),
- использование телефона за рулем (12).
На специализированную штрафстоянку был водворен 131 мопед. Также зарегистрировано 5 ДТП с участием водителей мопедов, в результате которых пострадали 3 человека.
"2025 год объявлен Годом профилактики. Мы призываем всех водителей мопедов, электросамокатов и иных альтернативных транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. От вашей ответственности зависит безопасность на дорогах", - отметил начальник управления местной полицейской службы Серик Шумаев.
Полиция напоминает: соблюдение ПДД - обязанность каждого участника дорожного движения. ОПМ "Мопед" продолжается.
Напомним, в июне на трассе в районе города Хромтау произошло ДТП с участием патрульного автомобиля и мопеда. Водитель и пассажир мопеда попали в больнице.
Отметим, в Алматы не редкость ДТП с участием мопедов. Так, в марте в Алматы произошло ДТП - столкнулись Mitsubishi и мопед, в результате которого легковушка опрокинулась на бок, а водитель мопеда пострадал.
В ноябре прошлого года в Алматы произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля. В результате аварии скончалась пассажирка мопеда.
Также в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм он скончался на месте.
Ранее в ДГКБ №2 Алматы рассказали, что 17-летний подросток лишился почки, попав в ДТП на мопеде. В больнице ему провели семь операций.
В октябре в Алматы произошла авария со смертельным исходом: упавшего с мопеда на дорогу подростка переехал экскаватор. 16-летний казахстанец скончался.
Добавим, что в Казахстане с 5 апреля мопеды официально приравнивают к механическим транспортным средствам. В связи с этим в МВД недавно напомнили о регистрации мопедов. Подробнее - здесь.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267769-v-opyanenii-s-telefonom-bez-prav-o-narusheniyah-mopedistov-v-almaty-rasskazali-policeyskie/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах