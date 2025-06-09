Несовершеннолетний мопедист столкнулся с патрульным авто в Хромтау: есть пострадавшие (видео)

На трассе в районе города Хромтау произошло ДТП с участием патрульного автомобиля и мопеда. Водитель и пассажир мопеда находятся в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Instagram-аккаунте z_aktobe_official появились кадры с места ДТП на въезде в Хромтау. По словам очевидцев, сотрудники полиции сбили двух мотоциклистов.

За комментарием корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Актюбинской области.

Сообщается, что 9 июня около 13:30 на автодороге республиканского значения "Самара-Шымкент" в городе Хромтау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного служебного автомобиля марки Skоda Octavia и мопеда.

"По предварительным данным, несовершеннолетний водитель мопеда, не соблюдая правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с патрульным автомобилем.

В результате ДТП несовершеннолетние водитель и пассажир мопеда с легкими телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу", - сообщили в полиции.

Департамент полиции Актюбинской области призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, несколько дней назад в Сарани произошло ДТП с участием мотоцикла и автобуса. От полученных травм несовершеннолетний мотоциклист скончался на месте.

До этого смертельное ДТП произошло на трассе Жетыбай – Жанаозен в Мангистауской области – насмерть разбился мотоциклист. Кадры с места аварии появились в соцсетях.

Также в Астане произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате ДТП на месте погиб один человек.