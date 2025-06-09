Несовершеннолетний мопедист столкнулся с патрульным авто в Хромтау: есть пострадавшие (видео)
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На трассе в районе города Хромтау произошло ДТП с участием патрульного автомобиля и мопеда. Водитель и пассажир мопеда находятся в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
В Instagram-аккаунте z_aktobe_official появились кадры с места ДТП на въезде в Хромтау. По словам очевидцев, сотрудники полиции сбили двух мотоциклистов.
За комментарием корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Актюбинской области.
Сообщается, что 9 июня около 13:30 на автодороге республиканского значения "Самара-Шымкент" в городе Хромтау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного служебного автомобиля марки Skоda Octavia и мопеда.
"По предварительным данным, несовершеннолетний водитель мопеда, не соблюдая правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с патрульным автомобилем.
В результате ДТП несовершеннолетние водитель и пассажир мопеда с легкими телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу", - сообщили в полиции.
Департамент полиции Актюбинской области призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, несколько дней назад в Сарани произошло ДТП с участием мотоцикла и автобуса. От полученных травм несовершеннолетний мотоциклист скончался на месте.
До этого смертельное ДТП произошло на трассе Жетыбай – Жанаозен в Мангистауской области – насмерть разбился мотоциклист. Кадры с места аварии появились в соцсетях.
Также в Астане произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате ДТП на месте погиб один человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2253528-policeyskie-i-nesovershennoletnie-popali-v-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti-video/