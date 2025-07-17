Сотрудницу детсада осудили за жестокое обращение с ребенком в Астане
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В суде Астаны рассмотрели дело о жестоком обращении с ребенком в детсаду. Подсудимую признали виновной, назначили общественные работы и освободили от наказания по амнистии, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, Межрайонный суд по уголовным делам признал гражданку Т. виновной в жестоком обращении с несовершеннолетним (ст. 140 ч. 2 УК).
"Установлено, что Т., работая педагогом в детском саду, в январе и феврале месяца 2025 года неоднократно применяла физическую силу к малолетнему воспитаннику - А.
Инциденты, зафиксированные на видео, включали удары, толчки и иные грубые действия, приведшие к физической боли и слезам ребенка", - сообщает суд.
Вина подсудимой установлена и подтверждена показаниями свидетелей, заключением экспертизы, видеозаписями и иными доказательствами уголовного дела.
Подсудимая вину признала полностью, просила строго не наказывать. Потерпевшая сторона настаивала на более тяжкой квалификации и требовала компенсацию.
Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и положительную характеристику. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, не установлено.
Приговором суда Т. признана виновной по ст. 140 ч. 2 УК и назначено наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 80 часов.
На основании пп. 1) п. 1 ст. 2 Закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" от 23 июня 2025 года, Т. освобождена от отбывания назначенного наказания.
Гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда удовлетворен частично.
Напомним, ранее жительнице Щучинска назначили штраф за избиение ребенка, взятого на патронатное воспитание. После удара тяпкой у мальчика остался рубец.
В области Ұлытау воспитателя детсада приговорили к общественным работам за удары, нанесенные ребенку во время урока рисования. Женщина также выплатит компенсацию морального вреда.
До этого в Сети появилась информация, что в одном из детских садов Астаны воспитательница избивала ребенка. В полиции сообщили о проведении расследования.
Также в Сети было опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада в Алматы закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. В ДП сообщили о возбуждении уголовного дела.
Позже сообщалось, что деятельность филиала детсада, воспитателя которого обвиняют в том, что она душила ребенка, остановлена. Владелица учреждения опубликовала видеообращение по произошедшему.
Ранее в конце января в социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266257-sotrudnicu-detsada-osudili-za-zhestokoe-obrashchenie-s-rebenkom-v-astane/
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