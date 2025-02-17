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Эзотерика

"Воспитатель душила ребенка": владелица детсада в Алматы записала видеообращение

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Директор детсада записала обращение
Директор детского сада. Кадр из видео: instagram.com/ahlyak_balabaqsha

Деятельность филиала детсада, воспитателя которого обвиняют в том, что она душила ребенка, остановлена, передает NUR.KZ со ссылкой на директора дошкольного учреждения.

На странице детского сада, видео из которого недавно вызвали резонанс в стране, опубликовано видеообращение, записанное владелицей учреждения Аминой Юсупбаевой.

Она заявила, что вместе с супругом они открыли первый детский сад более 10 лет назад и назвала это "делом жизни". Юсупбаева сообщила, что является многодетной матерью и понимает "ответственность дошкольного образования".

"За долгие годы работы мы впервые столкнулись с подобным случаем , и выражаем искренние извинения родителям", - заявила владелица детсада.

Юсупбаева подчеркнула, что необходимо "детально изучить" и "привлечь к ответственности всех участников данного происшествия".

"Мы всеми силами помогаем следствию и, также как все, хотим справедливого решения суда. Мы не поддерживаем и осуждаем действия воспитателя. Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный ребенку", - добавила владелица дошкольного учреждения.

Она отметила, что о работающей системе видеонаблюдения знали все работники детсада, но "сработал человеческий фактор". По словам Юсупбаевой, деятельность филиала, где произошел инцидент, остановлен.

"Воспитатель и заведующая уволены, директору был выписан штраф за халатное отношение к работе", - добавила Амина Юсупбаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221362-vospitatel-dushila-rebenka-vladelica-detsada-v-almaty-zapisala-videoobrashchenie/