"Воспитатель душит ребенка": в полиции завели уголовное дело после инцидента в детсаду Алматы

В Сети опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. На инцидент отреагировали в пресс-службе ДП Алматы, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Telegram-канале Qogam by Satzhangram. В посте под видео отмечается, что в редакцию канала обратилась мама 4-летнего малыша - ребенок пожаловался родителям, что его бьют в детском саду. Инцидент произошел в частном детском саду в Алматы.

"Когда запросили записи с камер - увидели, как воспитатель буквально душит ребенка. При этом в комнате в это же время находились еще двое сотрудников детского сада", - отмечается в посте.

Родители обратились накануне в полицию Бостандыкского района Алматы.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего отделом полиции при Управлении полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - отметили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.

Также в Сети опубликована информация касательно инцидента в одном из детсадов Астаны, где ребенок якобы получил открытую травму головы. По данному факту полицией было начато расследование.

А в Талдыкоргане воспитатель ударила ребенка в детском саду - на видео в Сети обратили внимание в прокуратуре области Жетісу.

Мы также писали о видео из Атырау, на котором женщина ударяет девочку, после чего ребенок падает. В полиции также возбудили уголовное дело.