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"Ударила по губам": ребенка избили из-за съеденной краски в детском саду в области Ұлытау

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Мальчик плачет в детском саду
Ребенок плачет. Иллюстративное фото: klarion / 500px / Getty Images

В области Ұлытау воспитателя детсада приговорили к общественным работам. Женщина выплатит компенсацию морального вреда за жестокое обращение с ребенком, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по ч.2 ст.140 УК рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау.

Подсудимая 18 октября 2023 года была принята на работу в детский сад на должность воспитателя.

Как установил суд, она, являясь работником воспитательного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, умышленно совершила ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с жестоким обращением при следующих обстоятельствах.

Подсудимая, находясь на своем рабочем месте в детском саду, проводила с воспитанниками занятие, в ходе которого дети занимались рисованием акварельными красками на альбомных листах. Во время занятий женщина увидела, как один из детей положил себе в рот краску.

"После чего она сделала замечание и ударила левой рукой по губам. Затем она ударила ребенка по затылку и подняла его со стула. Далее, когда она намеревалась повести ребенка в умывальную комнату, взяла его за шею и толкнула вперед, из-за этого ребенок упал. После этого она подняла ребенка за руку и понесла в умывальную комнату", - рассказали в суде.

На судебном заседании подсудимая не признала вину по обвинению, пояснив, что она действительно в грубой форме подняла ребенка, когда он упал, но при этом она его не била.

"Несмотря на непризнание вины, вина подсудимой в предъявленном обвинении установлена исследованными доказательствами, в том числе видеозаписями с камеры видеонаблюдения", - отметили в суде.

Приговором суда женщину признали виновной. Ей назначили наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 80 часов с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года.

"Кроме того, в пользу законного представителя ребенка в счет компенсации морального вреда взысканы 200 тыс. тенге", - уточнили в суде.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.140 УК РК неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235539-udarila-po-gubam-rebenka-izbili-iz-za-sedennoy-kraski-v-detskom-sadu-v-oblasti-lytau/