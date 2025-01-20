Полиция возбудила дело из-за видео из детского сада в Атырау

В социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.

Как пишет издание "Ак Жайык", видео было снято в подготовительной группе в частном детском саду.

В Департаменте полиции Атырауской области журналистам сообщили, что возбудили дело.

"Данный инцидент произошел 15 января в одном из детских садов в микрорайоне Атырау. Возбуждено уголовное дело, проводятся комплексные следственные мероприятия", – заявили в полиции.

Пресс-служба областного управления образования подтвердила произошедший инцидент, пишет издание.

AtyrauPress, ссылаясь на руководство детсада, пишет, что воспитателя уже уволили.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, как в группе детского сада воспитатель поднимает руку на двоих малышей. В ДП Шымкента заявили, что возбуждено уголовное дело. В управлении образования города сообщили, что воспитателя уволили.

Позже воспитатель оказалась на скамье подсудимых по обвинению в жестоком обращении с ребенком и нанесении травм. Однако женщина избежала ответственности - уголовное дело прекратили в связи с примирением с законным представителем потерпевшей.