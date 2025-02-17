Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Избиение ребенка в детском саду расследует полиция Астаны

Опубликовано:

Ребенок плачет
Мальчик плачет. Иллюстративное фото: ridvan_celik / Getty Images

В Сети появилась информация, что в одном из детских садов Астаны воспитательница избивала ребенка. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. По словам автора, в одном из детских садов Астаны воспитательница била ребенка.

"Пострадавший мальчик начал заикаться и при каждом громком звуке падает на пол и закрывает голову руками. Как мне рассказал отец ребенка, полиция уже разбирается с этим случаем", - написал Козачков.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

"Управление полиции района “Алматы” проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством", - информировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Добавим, также ранее в Сети было опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада в Алматы закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. В ДП сообщили о возбуждении уголовного дела.

Сегодня сообщалось, что деятельность филиала детсада, воспитателя которого обвиняют в том, что она душила ребенка, остановлена. Владелица учреждения опубликовала видеообращение по произошедшему.

Ранее в конце января в социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221467-izbienie-rebenka-v-detskom-sadu-rassleduet-policiya-astany/