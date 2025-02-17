Избиение ребенка в детском саду расследует полиция Астаны

В Сети появилась информация, что в одном из детских садов Астаны воспитательница избивала ребенка. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. По словам автора, в одном из детских садов Астаны воспитательница била ребенка.

"Пострадавший мальчик начал заикаться и при каждом громком звуке падает на пол и закрывает голову руками. Как мне рассказал отец ребенка, полиция уже разбирается с этим случаем", - написал Козачков.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

"Управление полиции района “Алматы” проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством", - информировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Добавим, также ранее в Сети было опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада в Алматы закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. В ДП сообщили о возбуждении уголовного дела.

Сегодня сообщалось, что деятельность филиала детсада, воспитателя которого обвиняют в том, что она душила ребенка, остановлена. Владелица учреждения опубликовала видеообращение по произошедшему.

Ранее в конце января в социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.