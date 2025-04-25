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Жительницу Щучинска осудили за регулярное избиение ребенка, взятого на воспитание

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Ребенок плачет
Мальчик плачет. Иллюстративное фото: Thai Liang Lim / Getty Images

Жительнице Щучинска назначили штраф за избиение ребенка, взятого на патронатное воспитание. После удара тяпкой у мальчика остался рубец, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенным с жестоким обращением с ним (ч.2 ст.140 УК), рассмотрел Бурабайский районный суд.

Выяснилось, что жительница Щучинска в марте 2022 года взяла на патронатное воспитание несовершеннолетнего 2014 года рождения, имеющего диагностированное психическое заболевание.

"Приняв на себя обязанности по его воспитанию и заботы о нем, она подвергала его регулярному избиению. Так, в октябре 2024 года нанесла телесные повреждения малолетнему, ударив по его ноге металлической тяпкой", - установил суд.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у мальчика обнаружили телесные повреждения в виде ссадины и рубца.

При назначении наказания суд учел в качестве отягчающего обстоятельства совершение уголовного проступка в отношении беспомощного малолетнего, находящегося в зависимости от виновного.

Приговором суда женщине назначили штраф в размере 80 МРП (295 360 тенге) с лишением права занимать педагогические должности или заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних детей, сроком на 2 года.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.140 УК РК неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239416-zhitelnicu-shchuchinska-osudili-za-regulyarnoe-izbienie-rebenka-vzyatogo-na-vospitanie/