Предполагаемого подельника Дикого Армана экстрадировали из Дубая

В Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали предполагаемого соучастника ОПГ Армана Джумагельдиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как рассказали в ведомстве, мужчину подозревают в участии в январских беспорядках 2022 года в составе банды Джумагельдиева, известного также как Дикий Арман.

"После совершения преступлений подозреваемый скрылся и около трех лет находился в международном розыске, затем был задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Сейчас возвращенного из ОАЭ казахстанца поместили в следственный изолятор в Астане.

Ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 27 января в Алматы вынесли приговор Арману Джумагельдиеву, известному также как Дикий Арман – его задержали после январских беспорядков. Дикий Арман приговорен к 20 годам лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью.

Еще по этому делу были осуждены экс-депутат Кудайберген и экс-глава ДКНБ Искаков.

Другими участникам массовых беспорядков - членам банды Джумагелдиева (всего 13 лиц) - назначены наказания от 10 до 15,5 лет лишения свободы. ️Иным участникам массовых беспорядков, не входящих в состав банды, назначены наказания от 1,5 до 7 лет лишения свободы.

Несколько подсудимых по делу Дикого Армана о январских беспорядках суд освободил от наказания. Связано это с тем, что назначенные им сроки осужденные отбыли, находясь под арестом.

Отметим, во время судебного процесса были озвучены подробности по делу Дикого Армана.

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