Дикому Арману вынесли приговор в Алматы

Сегодня, 27 января, в Алматы вынесли приговор Арману Джумагельдиеву, известному также как Дикий Арман - его задержали после январских беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

Джумагельдиева приговорили к 20 годам лишения свободы.

Его признали виновным сразу по нескольким статьям: по статье 262 УК РК "Создание и руководство ОПГ" он приговорен к 9 годам лишения свободы, по статье 268 "Бандитизм" - к 16 годам лишения свободы, по статье 272 "Массовые беспорядки" - 8 лет лишения свободы.

По совокупности наказания Дикий Арман приговорен к 20 годам лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью.

Отбывать наказание Джумагельдиев будет в учреждении УИС средней безопасности.

Дело Дикого Армана

О задержании Армана Джумагельдиева стало известно 7 января 2022 года во время беспорядков в Алматы. А 11 января его арестовали. С тех пор Джумагельдиев находится под стражей - его арест неоднократно продлевался.

После задержания в Генпрокуратуре сообщали, что Джумагельдиев проходит подозреваемым по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В начале 2023-го генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов озвучил новые подробности январских событий и рассказал, как координировались действия Дикого Армана в Алматы и кто ему помогал.

"По версии следствия, в Алматы особая роль отводилась Джумагельдиеву (так называемый Дикий Арман). Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям.

В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата города Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы", – сообщил глава Генпрокуратуры.

Однако он добавил, что возглавить массовые протесты им не удалось.

Позже, в июле того же года, в МВД рассказали о совместных с Генпрокуратурой спецоперациях, направленных на ликвидацию ОПГ, лидером которой, по версии следствия, является Джумагельдиев.

"Несмотря на то, что лидер и основные участники организованной преступной группы арестованы, другие его члены продолжают заниматься противоправной деятельностью, финансируя услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет", – заявляли в правоохранительных органах.

Судебный процесс по делу Дикого Армана и экс-депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергенова начался в Алматы в сентябре 2023-го. А спустя несколько дней стало известно, что процесс будет проходить в закрытом режиме.

Добавим, ранее в Генпрокуратуре заявляли, что задержанные по делу о январских событиях Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.