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Заручился поддержкой КНБ: в суде озвучили подробности по делу Дикого Армана

Опубликовано:

Арман Джумагельдиев (Дикий Арман)
Арман Джумагельдиев (Дикий Арман). Кадр из видео: instagram.com/armandzhumageldiev

Сегодня в Алматы завершился судебный процесс по делу о беспорядках во время январских событий 2022 года - осуждены Дикий Арман и члены его банды, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

В суде озвучили подробности тех событий.

Судом установлено, что в 2016 году Руслан Искаков, будучи заместителем начальника 5-го Департамента КНБ РК, обещав покровительство со стороны органов национальной безопасности в своем лице, склонил к сотрудничеству Армана Джумагельдиева (Дикого Армана).

Сообщается, что Джумагельдиев, заручившись поддержкой органов КНБ, для расширения сфер криминального влияния на территории Казахстана и за ее пределами, приступил к формированию преступной организации.

Как отметили в суде, для этого на ключевые роли в преступной организации были привлечены ранее знакомые лица, отличающиеся психологической устойчивостью, отсутствием страха перед уголовным преследованием и хорошей физической подготовкой.

П️одчеркивается, что все члены преступного объединения Джумагельдиева были разделены на организационно, функционально и территориально обособленные группы, подчинявшиеся непосредственно ему.

"️Необходимо отметить, что подразделением КНБ, возглавляемым Искаковым, были ликвидированы ряд организованных преступных групп, конкурирующих с преступной организацией Джумагельдиева. Вместе с тем, со стороны Искакова не предпринимались никакие действия по пресечению незаконной деятельности группировки Джумагельдиева", - говорится в сообщении суда.

С декабря 2017 года, как установил суд, Джумагельдиев контролировал деятельность своего преступного объединения дистанционно, находясь в Турции. Периодически он осуществлял сборы руководителей структурных подразделений и участников организации в Казахстане, Турции и ОАЭ.

Кроме того, группировка систематически занималась поиском потенциальных жертв для расширения сферы влияния и обеспечения финансовых поступлений.

"К примеру, в начале июня 2021 года члены организации узнали о задолженности одного из жителей Туркестанской области в размере 25 млн тенге перед его знакомыми. Подчиненные Джумагельдиева, избив потерпевшего и пригрозив сбросить его с шестого этажа гостиницы в Шымкенте, вынудили его отдать 23 млн тенге, 12 млн из которых присвоены подсудимыми", - сообщили в суде.    

По информации суда, в начале 2022 года Искаков, Джумагельдиев и экс-депутат маслихата Кудайберген выступили ключевыми организаторами массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти - для этого Джумагельдиев заблаговременно прибыл в Казахстан в декабре 2021 года.

Во время январских событий Кудайберген в гостинице "Казахстан" организовал штаб, куда им была приглашена группировка Джумагельдиева, и откуда они руководили действиями вооруженной группы и других людей, присоединившихся к ним.

Судом установлено, что 5 января 2022 года банда Джумагельдиева и его сторонники дважды выходили на площадь Республики в Алматы. Их целью было объединение участников массовых беспорядков и создание неконституционного органа в форме «Народного совета» для выдвижения требований к действующей власти.

Впоследствии Джумагельдиев принял решение увеличить количество участников массовых беспорядков. Для этого он вызвал в Алматы членов своей банды из Шымкента для дальнейшего их участия в выходе на площадь, отметили в суде.

"️Также достоверно установлено, что Кудайберген незаконно организовал сбор людей из числа спортсменов и других лиц возле гостиницы "Казахстан" под видом оказания содействия в защите объектов бизнеса, с дальнейше целью объединения с преступной группой Джумагельдиева", - говорится в сообщении суда.

К️ак заявили в суде, после задержания руководства КНБ в ночь с 5 на 6 января 2022 года Искаков, осознавая неизбежный провал плана по организации массовых беспорядков, решил скрыть следы преступления. Под предлогом стабилизации ситуации в Алматы он отдал указание Джумагельдиеву похищать людей и удерживать их в гостиницах "Казахстан" и The Ritz Carlton Almaty.

"Так, с 6 по 7 января 2022 года, прикрываясь борьбой с мародерами и участниками беспорядков, члены банды Джумагельдиева незаконно задерживали мирных жителей. Задержанных подвергали жестокому избиению, обыскам, унижениям и допросам. Кроме того, под видеозапись некоторых из них вынуждали признаваться в кражах и участии в экстремистской деятельности ДВК", - отметили в суде.

Выяснилось, что около гостиницы The Ritz Carlton Almaty около 15 членов преступной группы Джумагельдиева, выполняя его поручение, остановили проезжавший мимо автомобиль и высадили находившихся в нем пятерых  граждан.  

Одного из пассажиров нападавшие ударили по голове молотком, от чего он потерял сознание. После чего потерпевших против их воли принудительно завели в подземный паркинг гостиницы, где у них отобрали денежные средства и личное имущество. Далее потерпевшие были раздеты до нижнего белья и избиты. При этом их заставили признаться в участии в массовых беспорядках и кражах чужого имущества.

️Всего членами банды похищено и  подвергнуто избиению 34 потерпевших. В последующем 24 задержанных лиц незаконно содержались в складских помещениях одного из ТОО.

"Кроме того, под видом восстановления порядка в Алматы и создания благонадежного алиби, банда Джумагельдиева и его сторонников возвратили пожарную машину ДЧС Алматы и организовали охрану 12 городской больницы, а также инициировали раздачу продуктов питания жителям города Алматы", - говорится в сообщении.  

Также судом установлено, что Джумагельдиев имитировал борьбу с участниками беспорядков и все его действия были направлены на сокрытие следов преступлений, которые он организовал.

П️одчеркивается, что указанные преступные действия фигурантов дела были подтверждены стабильными показаниями свидетелей, экспертизами, видеодоказательствами, исследованными в суде.

Напомним, Дикий Арман приговорен к 20 годам лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью.

Еще по данному делу осуждены экс-депутат Кудайберген и экс-глава ДКНБ Искаков.

Кайрата Кудайбергена осудили по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы". По совокупности наказания его приговорили к 8 годам лишения свободы с запретом на занятие общественно-политической деятельностью.

Бывшего начальника 5-го Департамента КНБ Руслана Искакова признали виновным по статье 262 УК РК "Создание и руководство ОПГ", по статье 272 "Массовые беспорядки" и статье 268 "Бандитизм". В итоге Искакова приговорили к 15 годам 6 месяцам лишения свободы. Суд также постановил внести представление о лишении Искакова звания полковника, государственных наград, в том числе ордена "Айбын".

Также стало известно, какие сроки получили члены его банды и другие участники беспорядков во время январских событий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215448-zaruchilsya-podderzhkoy-knb-v-sude-ozvuchili-podrobnosti-po-delu-dikogo-armana/

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