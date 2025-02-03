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25 пистолетов, 1521 боеприпас: КНБ доложил об оружии, похищенном при Қантаре

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Изъятое оружие
Изъятое оружие. Фото: пресс-служба КНБ РК

В Казахстане изъяли 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1521 боеприпас, часть которых была похищена во время январских событий, проводится следствие, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

По данным КНБ, в 2025 году в стране проведены оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия.

"В результате обнаружены и изъяты 8 автоматов Калашникова, 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1 521 боеприпас различного калибра. По данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Установлено, что из указанного количества вооружения 4 единицы были похищены в период январских событий", - рассказали в КНБ.

Напомним, на прошлой неделе казахстанские полицейские рассказали о найденном за первый месяц 2025 года оружии - были обнаружены схроны с гранатами и патронами.

Осенью 2024 года в КНБ сообщали, что в стране ликвидированы 13 каналов незаконного оборота оружия, а также 2 цеха по его кустарному изготовлению. Изъяты 41 автомат, 203 ружья, 121 пистолет, 57 гранат, 1 гранатомет, 44 взрывных устройства и 11 138 патронов различного калибра.

Зимой прошлого года КНБ нашел в Алматы схрон с оружием, похищенным во время январских событий.

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Январские события
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217410-25-pistoletov-17-granat-1521-boepripas-knb-vnov-dolozhil-ob-oruzhii-pohishchennom-pri-yanvarskih-sobytiyah/