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Какие сроки получили участники банды Дикого Армана по делу о январских событиях

Опубликовано:

Колючая проволока
Тюрьма. Иллюстративное фото: Rizky Panuntun / Getty Images

Сегодня, 27 января, в Алматы завершился судебный процесс по делу о беспорядках во время январских событий 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

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Суд установил, что с 6 по 7 января 2022 года, прикрываясь борьбой с мародерами и участниками беспорядков, члены банды Джумагельдиева, более известного как Дикий Арман, незаконно задерживали мирных жителей.

Задержанных подвергали жестокому избиению, обыскам, унижениям и допросам. Кроме того, под видеозапись некоторых из них вынуждали признаваться в кражах и участии в экстремистской деятельности ДВК.

"️К примеру, около гостиницы "The Ritz Carlton Almaty" около 15 членов преступной группы Джумагельдиева, выполняя его поручение, остановили проезжавший мимо автомобиль и высадили находившихся в нем пятерых  граждан.  Одного из пассажиров нападавшие ударили по голове молотком, от чего он потерял сознание. После чего потерпевших против их воли принудительно завели в подземный паркинг гостиницы, где у них отобрали денежные средства и личное имущество. Далее потерпевшие были раздеты до нижнего белья и избиты. При этом их заставили признаться в участии в массовых беспорядках и кражах чужого имущества", - говорится в сообщении.

️Всего членами банды похищено и подвергнуто избиению 34 потерпевших. В последующем 24 задержанных лица незаконно содержались в складских помещениях одного из ТОО.

В суде сообщили, что под видом восстановления порядка в Алматы и создания благонадежного алиби, банда Джумагельдиева и его сторонников возвратили пожарную машину ДЧС Алматы и организовали охрану 12 городской больницы, а также инициировали раздачу продуктов питания жителям.

"️Достоверно установлено, что Джумагельдиев имитировал борьбу с участниками беспорядков и все его действия были направлены на сокрытие следов преступлений, которые он организовал", - говорится в сообщении суда.

Участникам массовых беспорядков - членам банды Джумагелдиева (всего 13 лиц) - назначены наказания от 10 до 15,5 лет лишения свободы.

Иным участникам массовых беспорядков, не входящих в состав банды, назначены наказания от 1,5 до 7 лет лишения свободы.

️В отношении ряда осужденных будет внесено представление о лишении государственных наград.

Также напомним, что сам Дикий Арман приговорен к 20 годам лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью.

Еще по данному делу осуждены экс-депутат Кудайберген и экс-глава ДКНБ Искаков.

Кайрата Кудайбергена осудили по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы". По совокупности наказания его приговорили к 8 годам лишения свободы с запретом на занятие общественно-политической деятельностью.

Бывшего начальника 5-го Департамента КНБ Руслана Искакова признали виновным по статье 262 УК РК "Создание и руководство ОПГ", по статье 272 "Массовые беспорядки" и статье 268 "Бандитизм". В итоге Искакова приговорили к 15 годам 6 месяцам лишения свободы. Суд также постановил внести представление о лишении Искакова звания полковника, государственных наград, в том числе ордена "Айбын".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215425-kakie-sroki-poluchili-uchastniki-bandy-dikogo-armana-po-delu-o-yanvarskih-sobytiyah/

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