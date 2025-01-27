Суд освободил от наказания несколько человек по делу Дикого Армана

Несколько подсудимых по делу Дикого Армана о январских беспорядках суд освободил от наказания. Связано это с тем, что назначенные им сроки осужденные отбыли, находясь под арестом, передает NUR.KZ.

Находясь под стражей в СИЗО или под домашним арестом, несколько подсудимых уже отбыли назначенные им сроки наказания. В общей сложности на свободу выйдут 7 человек после вступления приговора в законную силу.

Так, подсудимые Е., Н. и Р. осуждены по части 2 статьи 272 УК РК ("Участие в массовых беспорядках") и части 2 статьи 126 УК РК ("Незаконное лишение свободы"). По первой статье всем троим назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Однако в связи с амнистией наказание по этой статье им сокращено до 1 года 3 месяцев лишения свободы. По статье 126 УК РК им назначено по 3 года лишения свободы, а по совокупности и поглощению менее строгого наказания более строгим окончательно им назначено по 3 года лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС средней безопасности.

Тем не менее, отправляться в колонию им не придется - судья постановил зачесть время содержания под стражей из расчета 1 день ареста за 1,5 дня отбывания наказания и освободить за отбытием наказания.

У осужденного М. подобная ситуация, однако по части 2 статьи 272 УК РК он получил 4 года лишения свободы, а срок был сокращен в связи с амнистией. Также по пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК (Кража) он получил 6 лет лишения свободы, но срок тоже был сокращен по амнистии до 1 года и 6 месяцев.

По статье 126 ему назначено 2 года лишения свободы, а по совокупности наказаний - так же 2 года с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности. Ему тоже зачли срок нахождения под стражей из расчета 1 день за 1,5 дня в колонии, и под домашним арестом - из расчета 2 дня за 1 день в колонии. Таким образом, осужденного постановили освободить за отбытием наказания.

Аналогично получил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 3 месяца с отбыванием в колонии минимальной безопасности подсудимый К., который также обвинялся по части 2 статьи 272 УК РК, пункта 3 части 4 статьи 188 УК РК и части 3 статьи 287 УК РК ("Незаконное приобретение, сбыт, хранение или ношение огнестрельного оружия"). Ему также зачли время нахождения под домашним арестом. Суд постановил освободить его.

Еще один подсудимый был признан виновным по части 2 статьи 272, пункту 3 части 4 статьи 188, части 4 статьи 132 УК РК ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений"). Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности, но с пожизненным запретом заниматься педагогической деятельностью и деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними. Он также был освобождён судом от отбывания наказания.

Подсудимый О. был осужден по части 2 статьи 272 и части 2 статьи 126 УК РК и получил с учетом амнистии 2 года и 4 месяца лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности, но суд постановил освободить его от наказания в связи с отбытым сроком во время ареста в СИЗО и домашнего ареста.

Напомним, что сам Дикий Арман приговорен к 20 годам лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью.

Еще по данному делу осуждены экс-депутат Кудайберген и экс-глава ДКНБ Искаков.

Кайрата Кудайбергена осудили по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы". По совокупности наказания его приговорили к 8 годам лишения свободы с запретом на занятие общественно-политической деятельностью.

Бывшего начальника 5-го Департамента КНБ Руслана Искакова признали виновным по статье 262 УК РК "Создание и руководство ОПГ", по статье 272 "Массовые беспорядки" и статье 268 "Бандитизм". В итоге Искакова приговорили к 15 годам 6 месяцам лишения свободы. Суд также постановил внести представление о лишении Искакова звания полковника, государственных наград, в том числе ордена "Айбын".