Январские события: осужден экс-депутат Кудайберген и экс-глава ДКНБ Искаков

В Алматы осудили бывшего депутата маслихата, бизнесмена Кайрата Кудайбергена и экс-главу Департамента КНБ по Алматы Руслана Искакова, передает корреспондент NUR.KZ.

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Кайрата Кудайбергена осудили по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы".

По совокупности наказания его приговорили к 8 годам лишения свободы с запретом на занятие общественно-политической деятельностью.

Ему также запрещено проводить собрания, организовывать и участвовать в забастовках и митингах, распространять и транслировать публикации в СМИ, соцсетях. по 126 - 3 года лишения свободы.

Дело Кайрата Кудайбергена

Кайрата Кудайбергена задержали в конце апреля 2022 года. В прокуратуре заявили, что его подозревают в участии и организации январских беспорядков в Алматы.

"Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", – сообщали правоохранители.

Сам Кудайберген позже заявлял о своей невиновности.

В июле 2022 года Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата.

Отметим, в общей сложности на скамье подсудимых по делу 45 человек. Помимо Кайрата Кудайбергена, обвиняемыми по делу проходили Арман Джумагельдиев и бывший начальник Департамента Комитета нацбезопасности по Алматы Руслан Искаков.

На предварительных слушаниях по делу Искаков заявлял, что он невиновен, а дело против него сфальсифицировано. По его словам, через год после допросов его показания засекретили, чтобы скрыть информацию от общественности.

"Они пытаются запретить мне говорить, что я исполнял приказ Абиша (Самат Абиш, осужденный в 2024 году на 8 лет условно - прим. ред.), что Алматинским городским штабом руководил Мажилов, что 5-6 января 2022 года оперативная обстановка требовала срочных и неотложных мер, задействования всех возможностей для ее стабилизации", – заявлял тогда экс-глава 5-го департамента КНБ.

Отметим, Самат Абиш – бывший заместитель председателя КНБ и племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева. Нурлан Мажилов – бывший начальник департамента комитета национальной безопасности (ДКНБ) Алматы, он осужден по делу о январских событиях на 6 лет.