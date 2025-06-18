Смерть школьника в Алматинской области: министр просвещения запретил увольнять директора школы
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В кулуарах мажилиса глава Минпросвещения прокомментировал увольнение директора школы и учителя в Алматинской области после смерти школьника, передает корреспондент NUR.KZ.
"Уважаемый мной общественный деятель и юрист Сергей Уткин правильно говорит, что, если это не в стенах школы (произошло - прим. ред.), то ответственность должна быть у родителей. Но почему-то юрист говорит так, а мы виновных опять ищем среди педагогов. Поэтому я категорически выступил против увольнения педагога и директора школы, так как оно (мероприятие, где случилась трагедия - прим. ред.) проходило без ведома наших педагогов, директора школ, организации образования, по инициативе родителей.
Поэтому меру, которую хотели применить в Алматинской области против директора, я позвонил и запретил, и встал на защиту руководителя организации образования и классного руководителя", - заявил глава Минпросвещения Гани Бейсембаев.
Он добавил, что работники школы сделали все возможное - предупредили родителей, организовали меры безопасности.
"Но родители взяли на себя ответственность, сделали то, что сделали, поэтому здесь нужно привлечь к ответственности родителей, чтобы больше не было такого", - добавил министр.
Напомним, что в конце мая стало известно об убийстве школьника в Алматинской области - под подозрением оказался его одноклассник.
Позже стали известны подробности - убийство произошло на праздновании окончания школы в арендованном частном доме. Парень получил удар шампуром в грудь, от чего скончался.
Также ранее в марте в Сарыагашском районе Туркестанской области произошло зверское преступление. Там обнаружили тело 19-летнего парня со следами пыток и множеством ножевых ранений.
А в начале этого года стало известно, что в Костанае убили 16-летнего подростка. Обвинение в убийстве предъявили сожителю матери мальчика, который ранее был неоднократно судим
И в конце прошлого года сообщалось, что в Алматы в ходе ссоры убит 20-летний парень. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256849-smert-shkolnika-v-almatinskoy-oblasti-ministr-prosveshcheniya-zapretil-uvolnyat-direktora-shkoly/
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