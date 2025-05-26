Ударили шампуром в грудь: стали известны подробности гибели школьника в Алматинской области

Убийство школьника произошло в одном из сел Алматинской области - подозреваемым является одноклассник убитого. Стали известны подробности трагедии, передает Almaty.tv.

Сообщается, что группа выпускников арендовала частный дом, чтобы отпраздновать окончание школы. По словам школьной администрации, на вечеринке собрались ученики двух выпускных классов.

Как заявили близкие убитого, один из юношей начал бегать с шампуром для шашлыка, пугая остальных - погибший попытался его успокоить, но получил удар шампуром в область сердца.

Подросток скончался на месте. Близкие заявили, что он даже не успел сказать ни слова перед смертью.

"Насколько я знаю, из-за ангины он лежал в доме, когда во дворе начался шум - он вышел. Все ребята разбежались от парня, который начал бегать с шампуром. Алиби хотел его успокоить, поговорить", - рассказала родственница убитого парня.

По словам директора школы, администрация не знала о празднике, который устроили выпускники. Также она заявила, что перед последним звонком с родителей взяли расписку о том, что дети не будут никуда уходить для празднования вне школы.

Напомним, ранее в ДП Алматинской области сообщили, что по факту убийства начато досудебное расследование.

"Полицейскими установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания подозреваемый – одноклассник потерпевшего", - сообщили в полиции.

Также сообщается, что законные представители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.