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Дело об убийстве Шерзата Болата: кто из осужденных может попасть под амнистию

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Қазақ тілінде оқу
Шерзат Болат
Шерзат Болат. Фото: instagram.com/justice_for_sherzat

Депутат Абзал Куспан в кулуарах мажилиса рассказал, осужденные по каким статьям могут рассчитывать на амнистию, передает корреспондент NUR.KZ.

Абзал Куспан отметил, что согласно действующей норме Уголовного кодекса акт об амнистии парламентом издается в отношении индивидуально не определенного круга лиц.

"Я сейчас конкретно по каждому уголовному делу не могу говорить, в отношении кого оно будет применяться, а в отношении кого не будет применяться.

Но единственная здесь оговорка в чем заключается: если уголовное дело совершено против личности и оно повлекло гибель людей, то в отношении них акт об амнистии распространяться не будет.

Но если деяние того или иного лица не имеет отношения к смерти лица, то, естественно, акт об амнистии будет распространяться", - пояснил он.

Журналисты поинтересовались, могут ли лица, осужденные по статье "Недонесение о совершении тяжкого и особо тяжкого преступления", попасть под амнистию.

"Недонесение у нас в фильтре отсутствует, то есть в статье 4, то есть в отношении них должна применяться амнистия. Если это тяжкий, особо тяжкий вид преступления, то они не освобождаются, в отношении них будет сокращение срока наказания", - пояснил в ответ депутат.

Напомним, что 5 июня судья Ержан Жанузаков огласил приговор по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата, которое произошло в октябре прошлого года. Среди других подсудимых - несовершеннолетнему, обвиняемому в недонесении о преступлении, назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор по делу Шерзата Болата

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев. На скамье подсудимых оказались 9 человек.

После оглашения сроков, назначенных 5 июня подсудимым, судья разъяснил приговор. В суде уточнили, почему преступление не признали убийством, совершенным группой лиц.

Также суд усмотрел возможные признаки преступления в действиях свидетелей по делу Шерзата Болата: Даны Жаксыкелды, Эльмиры Нурбековой, Арлана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.

Затем в Генпрокуратуре добавили, что по делу были проведены две независимые судебно-медицинские экспертизы. В суде были допрошены оба эксперта. Они единогласно подтвердили, что смерть Шерзата наступила от ножевого ранения в левую часть грудной клетки, повлекшего обширную кровопотерю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254416-delo-ob-ubiystve-sherzata-bolata-kto-iz-osuzhdennyh-mozhet-popast-pod-amnistiyu/